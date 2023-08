CGG: via libera in serata al primo articolo sulle residenze fiscali non domiciliate

L’analisi dell’Assestamento è ripresa in seduta serale. In chiusura di quella pomeridiana la bocciatura degli emendamenti soppressivi dell’articolo 10 presentati da RETE e Gruppo Misto; e ciò al termine di un confronto dai toni aspri, su quello che può essere considerato il pomo della discordia di questa sessione agostana: le residenze fiscali non domiciliate. Questa sera, al pronti via, la votazione dell’emendamento modificativo del Governo; accolto dall’Aula. Poi l’articolo 10 emendato: 28 favorevoli, 18 contrari, 3 astenuti. Prova di solidità, dunque, per la Maggioranza, su uno dei passaggi più attesi e controversi di questa Variazione al Bilancio. Ormai note le caratteristiche dello strumento: permesso di soggiorno dai 30 ai 150 giorni, in alberghi di “primarie classi di categoria”. Vaglio della Gendarmeria; nessun accesso al welfare. Fumo negli occhi per la Minoranza, che vede in tutto ciò una sorta di riproposizione del DES, ma senza un progetto organico alla base. Più volte ne era stato chiesto il ritiro; mettendo sul piatto una disponibilità ad accelerare la trattazione del comma, che rischia altrimenti di protrarsi a tempo indefinito. Si è deciso invece di andare avanti. Dopo il superamento del primo “scoglio” in serata si è passati all’articolo “gemello”: sul regime fiscale speciale per la residenza fiscale non domiciliata. Si prevede per i soggetti autorizzati il pagamento di un'imposta annuale di 10.000 euro; dall'altra parte un'aliquota fissa del 5% sui redditi derivanti da attività di lavoro autonomo svolte in territorio. Durissime le critiche di RETE, che ha presentato un emendamento abrogativo e parlato esplicitamente di “finalità elusive”. Sulla stessa linea il Gruppo Misto, che pure ha presentato un emendamento abrogativo; un esponente si è chiesto quale lavoro si possa intraprendere in 100 giorni, se non speculazioni. Piuttosto critico anche il successivo intervento di Pasquale Valentini, PDCS: non riesco a capire qual è il vantaggio che ha una persona milionaria a venire a San Marino, e che tipo di reddito possa produrre mentre è qui. “Non riesco a capire cosa possiamo metterci in casa”.