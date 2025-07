CGG: via libera unanime al Piano Sanitario 2024-2026. Dibattito ricco di spunti Terminato il Consiglio di Luglio. Confronto acceso, in chiusura di seduta, sul Comma relativo alla riassegnazione dei PdL su Cittadinanza e ICEE; già vagliati in prima lettura

Partecipatissimo, ancorché pacato - vista la delicatezza del tema - il dibattito sul Piano Sanitario e Socio-sanitario. Percorso chiaro ed ambizioso aveva sottolineato la Segreteria di Stato. In un intervento del Consigliere DC Andrea Ugolini – sistematicamente ripreso, oggi – indicati i 3 pilastri: prevenzione, medicina di base, Ospedale.

Positivi i feedback di Libera, che ha espresso fiducia nella nuova governance ISS, ricordando l'impegno affinché si voltasse pagina. Riflessioni ampliate alla sfera sociale da AR; attenzione agli anziani, al fenomeno del disagio giovanile. Non un monolite, comunque, la Maggioranza. Cauto in particolare il PSD; chiedendo concretezza nella realizzazione degli obiettivi. E poi il problema delle liste d'attesa, la necessità di regolamentare la libera professione; con il caveat dell'imprescindibilità del modello pubblico.

A preoccupare Donatella Merlini le riferite invasioni di campo della Politica nell'ISS. Appunto bipartisan, condiviso pure da Motus; insieme a critiche metodologiche mosse anche dai banchi di RF. Si è ricordato come sia già trascorso 1 anno e mezzo dalla teorica operatività del Piano; preceduto dall'atto organizzativo. Si è andati a rovescio, è stato detto. E poi l'affondo di Miriam Farinelli: “la Sanità del domani”, a suo avviso, non può essere una riproposizione di quella di oggi con leggeri “maquillage”. Gli appunti delle Opposizioni non si sono comunque tradotti in voto negativo.

Piano approvato infatti all'unanimità; chiara, evidentemente, la percezione di quanto sia sensibile questo dossier. Prossimo tassello la nomina del Dirigente dell'Authority; se ne parlerà forse nella prossima Sessione.

A chiudere quella di luglio, invece, un confronto senza sconti su un Comma che pareva di rilevanza meramente procedurale, e relativo a due PdL già vagliati in prima lettura. A partire da quello sulla cittadinanza, per il quale si era deciso di bypassare la Commissione. Importante però un'occasione aggiuntiva di dialogo, ha osservato il Segretario Belluzzi; anche per scongiurare vulnus tecnici. Per la normativa ICEE è stata invece chiesta una riassegnazione alla Commissione Interni; vista anche la mole di lavoro – è stato detto - della Commissione Finanze. Spiegazioni che proprio non hanno convinto la Minoranza; chi ha parlato di tentativi “di prendere tempo”, chi ha giudicato inaccettabile la giustificazione dei carichi di lavoro. Politico, ad avviso di RETE, il problema; essendovi in Commissione altri numeri rispetto al Consiglio. “Retropensieri” privi di fondamento per la Maggioranza. In parte dissonante però la posizione di Gian Nicola Berti. Corretta, a suo avviso, la scelta originaria sull'iter della norma sulla cittadinanza; ritenendolo un tema istituzionale. Approvate, comunque, entrambe le riassegnazioni.



