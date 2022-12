Chiudere il COT e potenziare la medicina di base: Libera lancia una petizione

Libera lancia una petizione on line per chiudere la Centrale Operativa Territoriale e potenziare la medicina di base. L’immagine che la nostra sanità sta dando di sé – scrive il partito - è desolante: consulenze costose ed inutili, il robot chirurgico bloccato in uno stanzino, aree fondamentali come oncologia, pediatria e ortopedia drammaticamente inefficienti. Invece di potenziare i servizi – accusa Libera – si è scelto di inventarsi il COT, centralino per accedere ai centri salute che dopo oltre sei mesi ha già mostrato tutta la sua debolezza. Il partito parla di migliaia di cittadini che faticano a contattare il proprio medico di base, obbligati ad attendere quasi un’ora per poter parlare con un operatore. Propone poi di lavorare per la figura del medico e dell’infermiere di famiglia nei centri sanitari investendovi parte delle risorse del debito estero.

La petizione online