Chiusa la XX Sessione OSCE: focus su Covid ed ambiente, ma anche diritti civili e difesa della democrazia

La correlazione fra l'epidemia da Covid e l'inquinamento globale. È il tema trattato al tavolo della Commissione Economia, Tecnologia e Ambiente. Ci sono gli indicatori numerici, per cui si stima che il 18% dei decessi nel mondo siano correlati all'inquinamento e, in campo, è anche l'ipotesi di un legame fra la presenza dei particolati nell'aria come vettore per lo sviluppo della pandemia. Poi il ruolo del multilateralismo, "per cui – sottolinea Michele Muratori – risulta fondamentale, proprio mentre tutto il mondo sta affrontando la sfida della vaccinazione, rafforzare il legame fra Stati". Invito agli Stati e al coinvolgimento della politica, ancora, nella lotta alla corruzione e nella promozione della trasparenza interna, ma anche alle misure per aiutare le donne, le più colpite dalla pandemia, nella ripresa economica.









Il delegato Paolo Rondelli, presente in Commissione Democrazia, Diritti umani e Questioni umanitarie, riporta l'impegno, in particolare, nella analisi dei report delle missioni elettorali nei vari Paesi al voto nel 2020-2021, dagli USA al Montenegro. Si guarda, ancora, alla lotta alla discriminazione – sia di genere, sia politica – nelle aree condizionate da regime o da democrazie deboli, anche in vista di una riflessione su come la stessa Assemblea – spiega Rondelli – “possa essere luogo di promozione ed educazione alla democrazia”. Ancora le donne, con la delegazione canadese che invita ad azioni di contrasto alla violenza di genere, soprattutto se esercitata su politiche o giornaliste, laddove usare la violenza significa in qualche modo anche condizionarne la professione.