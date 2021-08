Chiuso il Meeting, bilancio dal Segretario agli Esteri Beccari

Da sempre considerato momento di ripresa del dibattito politico dopo la pausa estiva, in una settimana densa di incontri anche per la Repubblica di San Marino. Oltre alla visita della Reggenza, Governo pressoché al completo nelle diverse giornate di incontri al Meeting, contesto ideale per coltivare le relazioni bilaterali a vario livello. Presenza consolidata di San Marino all'evento, che il Segretario agli Esteri conferma già per la prossima edizione, ricordandone anche la valenza promozionale, di vetrina per il Titano, mai come quest'anno oggetto di interesse ed attenzione.

Nel video, l'intervista al Segretario agli Affari Esteri, Luca Beccari