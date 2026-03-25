CONGRESSO 'Ci vuole una scossa': il monito dell'Assemblea Congressuale del Psd Il partito si confronta con gli iscritti e fa il punto sulla legislatura in corso

‘Ci vuole una scossa’: questo lo slogan scelto dal Psd per la sua Assemblea Congressuale, che come ogni anno si svolge il 25 marzo in occasione della Giornata della Democrazia sammarinese. Il partito guidato dal segretario Luca Lazzari si riunisce e rinnova il proprio impegno a proseguire la propria crescita, sempre nel segno della coerenza con i principi e i valori della propria storia. Facendo anche il punto sulla legislatura in corso. “La legislatura purtroppo non è andata come speravamo: ci sono stati dei ritardi nella firma dell'accordo di associazione con l'Unione Europea, si è anche aperta una crisi dovuta a vicende bancarie che ha avuto ripercussioni poi anche sul piano istituzionale e politico. Abbiamo scelto come parola d'ordine per questa assemblea 'Ci vuole una scossa', ma non con tono polemico: è una forma di incoraggiamento, è un invito al fare che rivolgiamo soprattutto a noi stessi", spiega Lazzari a margine dell'assemblea.



Una scossa dunque, per arrivare pronti all’entrata in vigore dell’Accordo e costruire fiducia nelle istituzioni del Paese: nella sua relazione il segretario si è auspicato interventi su vigilanza bancaria, Iva, digitalizzazione della pubblica amministrazione. E ha richiamato l’ordine del giorno presentato proprio dal Psd per una road map su crescita e sviluppo del Paese. Senza l’intenzione di mettere in discussione gli assetti della coalizione di governo, ma con il richiamo ad avere più coordinamento, più confronto politico, più condivisione degli obiettivi.

Inoltre, a un mese dalla firma dello storico protocollo di intesa con il Pd italiano, il Psd approfondisce la propria cooperazione con il territorio circostante, ospitando una tavola rotonda istituzionale dedicata ai progetti comuni per lo sviluppo insieme all’Emilia-Romagna. "Questo confronto che noi faremo con il Presidente della Regione De Pascale insieme ai nostri due segretari di Stato (Andrea Belluzzi e Federico Pedini Amati, ndr) e coordinato da Andrea Gnassi per noi è un momento importantissimo: ci focalizzeremo sicuramente su quelli che sono i progetti con l'Emilia-Romagna ma anche sul capire e avere la capacità di elaborare nuove strategie comuni", dice la presidente del Psd, Silvia Cecchetti.



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