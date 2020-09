CGG Ciacci di Libera contro Spagni Reffi di Rete: divisi sulla Giustizia Video-confronto tra un membro di maggioranza e uno di opposizione

Un lungo e aspro dibattito in Consiglio durante il quale sono volate parole grosse e pesanti scambi di accuse. Più volte tirato in ballo il Giudice Caprioli, il decidente del processo Conto Mazzini in appello. Evocati, inoltre, da una parte e dall'altra, scenari di interferenza della politica sulla magistratura e viceversa della magistratura sulla politica. Alla prova dei voti la maggioranza ha incassato 39 sì, all'ordine del giorno finale: bocciato quella di minoranza che ne ha ottenuti 16. In video il confronto “Ciacci vs Spagni Reffi”

Sentiamo Matteo Ciacci di Libera e Alberto Giordano Spagni Reffi di Rete

I più letti della settimana: