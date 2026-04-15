Ciacci nel mirino dell’opposizione: “È ancora idoneo a ricoprire il ruolo di Segretario di Stato?”

Tornano ad accendersi i riflettori sul Segretario di Stato Matteo Ciacci, al centro di un duro comunicato diffuso dai gruppi di opposizione dove si stigmatizza il comportamento tenuto nella mattinata di venerdì 10 aprile nei confronti della Presidente della Commissione Sanità, Denise Bronzetti. In quella occasione, scrivono le forze di minoranza "la Presidente è stata apostrofata e insultata con parole indegne dell’Aula consiliare e incompatibili con il ruolo istituzionale ricoperto".

Le forze di minoranza mettono quindi in dubbio la sua idoneità a ricoprire l’incarico di Segretario, ricordando il recente caso che ha coinvolto sempre il titolare del dicastero del Territorio contro una consigliera di Repubblica Futura, che sarebbe stata apostrofata pesantemente con insulti verso la famiglia, la donna e il ruolo ricoperto come rappresentante delle istituzioni.



"Non si tratta di un episodio isolato - continua la nota - di solo pochi mesi fa, ricordiamo gli insulti gratuiti sui social network contro comuni cittadini e, soprattutto, le minacce di ritorsioni professionali rivolte, ancora una volta via Facebook, ad un dipendente pubblico colpevole di essere figlio di una Consigliera di opposizione. Già allora Ciacci fu costretto a scusarsi e il suo partito, Libera, con evidente imbarazzo, prese le distanze, affermando che un simile comportamento non sarebbe stato più tollerato. Oggi, di fronte all’ennesimo episodio, Libera e la maggioranza intendono davvero rimanere in silenzio?"



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