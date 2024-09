Ciacci replica alle opposizioni: "Mi sono dimesso dalla cooperativa 'Il Timbro' il giorno prima del giuramento del Governo"

Il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci replica al comunicato congiunto delle opposizioni in cui si afferma che lui e il Segretario di Stato Bevitori sono decaduti, non essendosi dimessi, nei tempi previsti, da incarichi per cui è prevista l'incompatibilità dalla legge sul Congresso di Stato. “Sono basito – afferma Ciacci – dal comunicato strumentale delle opposizioni. Ho rassegnato le dimissioni da amministratore unico della cooperativa 'Il Timbro' il 21 luglio, il giorno precedente al giuramento del Governo. Chiedo l'immediata rettifica del comunicato congiunto delle opposizioni. Tra l'altro - aggiunge - non è prevista alcuna incompatibilità per le cooperative culturali"