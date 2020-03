Intervista a Roberto Ciavatta

Il Segretario di Stato Roberto Ciavatta risponde alla richiesta delle opposizioni di tornare a riunire al più presto il Consiglio Grande e Generale. "L'Aula non permette di mantenere la dovuta distanza di sicurezza. Abbiamo quindi già fatto dei preventivi - dice - per l'esigenza di spostare temporaneamente i lavori consiliari in altra sede".