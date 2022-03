Ciavatta incontra il Sindaco Rimini e l'Assessore alla Salute su gestione dei profughi e servizi sanitari

Ciavatta incontra il Sindaco Rimini e l'Assessore alla Salute su gestione dei profughi e servizi sanitari.

Mercoledì scorso Il Segretario di Stato Roberto Ciavatta ha incontrato il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e l’Assessore alle Politiche per la Salute Kristian Gianfreda. Al centro dei colloqui la collaborazione nella gestione dei profughi provenienti dall’Ucraina. Tra le proposte, quella di procedere a un coordinamento comune capace di tracciare gli arrivi in territorio, gli screening sanitari effettuati dalle differenti strutture preposte, la verifica delle vaccinazioni e l’attenzione particolare allo stato di idratazione e salute dei bambini, dopo i lunghi giorni di viaggio.

Rispetto alle collaborazioni tra l’ISS e la realtà riminese, da Ciavatta la proposta di strutturare servizi sanitari per i comuni che recentemente sono entrati a far parte dell’area Romagna e che sono in gran parte limitrofi a San Marino, seguendo in questo modo le linee guida tracciate dall’OMS rispetto alla prossimità dei servizi di base ai centri abitati. Altri temi di confronto sono stati gli aspetti della previdenza, che coinvolgono in particolare frontalieri.



Il colloquio si è concluso con l’intenzione di rivedersi al più presto a San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: