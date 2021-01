Ciavatta: "Pronto il piano vaccinale". In Commissione botta a risposta sui tempi di avvio della campagna

Il piano vaccinale “è pronto”. Così in Commissione Sanità e Ambiente il segretario di Stato Roberto Ciavatta. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la stesura definitiva, anticipa Ciavatta che in Aula illustra i numeri principali della campagna che interesserà San Marino dopo l'accordo raggiunto con l'Italia: 50mila le dosi, per circa 25 mila persone. Se ne potranno somministrare 500 al giorno, se arriveranno vaccini anche da altre case farmaceutiche.

Resta l'incognita tempi. Ed è su questo che si focalizzano le critiche tra le forze di opposizione. Dalla minoranza “preoccupazioni” per il fatto di non avere ancora una data certa di inizio. C'è innanzitutto la necessità, spiegano, di vaccinare il personale sanitario che “quotidianamente si espone a fonti di contagio”. Ma la maggioranza parla di “strumentalizzazioni” politiche. Tra le forze di Governo l'invito alla collaborazione tra tutti i partiti in Consiglio. “Insieme – dicono – dovremo fare un'opera di comunicazione sull'importanza di tutelare la propria salute e quella della collettività”.

Oltre ai temi sanitari, focus sull'ambiente con l'intervento del segretario al Territorio Stefano Canti, dedicato alle proposte di modifica del codice ambientale. Approvato poi all'unanimità, ma non sottoscritto dall'opposizione, un ordine del giorno sulla nuova legge per lo sviluppo dell'agricoltura a San Marino.

