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CIE e patenti sammarinesi, i termi che uniscono COMITES e politica italiana

L'onorevole Billi (Lega) a un incontro pubblico a Serravalle: "Sulla Carta d'identità ho lavorato per mesi, ce l'abbiamo fatta"

di Laura Bonaiuti
27 giu 2026
Interviste a: Simone Billi - Deputato eletto nella Circoscrizione Estero-Europa, Alessandro Amadei - Presidente Comites San Marino
Interviste a: Simone Billi - Deputato eletto nella Circoscrizione Estero-Europa, Alessandro Amadei - Presidente Comites San Marino

Dal primo giugno, i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE possono richiedere la Carta d’Identità Elettronica anche presso qualsiasi Comune italiano, e non più soltanto tramite il Consolato competente. Un risultato raggiunto e fortemente voluto dall'onorevole Simone Billi, deputato eletto nella circoscrizione estero, che ha preso parte a un incontro con COMITES e sammarinesi a Serravalle, per definire i prossimi passi, stabilire priorità e celebrare i successi.

"Grosse discussioni anche per quanto riguarda i successi che abbiamo ottenuto, tra i quali tra gli ultimi per esempio la possibilità di rinnovare la carta d'identità cartacea in quella elettronica in qualsiasi comune in Italia. Ho dialogato per molto tempo con diversi ministeri competenti, gli interni, gli esteri, alla fine ce l'abbiamo fatta", ha dichiarato l'onorevole Simone Billi.

Un altro tema caldo che ha acceso il dibattito dei giorni scorsi, le patenti sammarinesi sul territorio italiano, con i cittadini del Titano in difficoltà per l'assenza di possibilità di ottenere i bonus, o recuperare punti.

"Tra le priorità di sicuro i punti per la patente italiana e tutte le varie questioni che riguardano un italiano che ha convertito la propria patente italiana in patente sammarinese", ha continuato Billi.

"La prospettiva più importante, secondo noi, è la soluzione di questo problema grave della questione patente a punti che vede gli italiani residenti all'estero trattati differentemente dagli italiani che vivono in Italia", le parole del presidente del COMITES di San Marino, Alessandro Amadei.

Interviste a: Simone Billi - Deputato eletto nella Circoscrizione Estero-Europa, Alessandro Amadei - Presidente Comites San Marino




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