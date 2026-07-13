LAVORI PARLAMENTARI Cimiteri, in Commissione Affari Costituzionali un piano straordinario per l'emergenza Si è parlato anche di cittadinanza e dell'allarme sicurezza dopo i recenti fatti di cronaca

Un piano straordinario per risolvere l’emergenza cimiteri e far sì che ogni cittadino possa trovare sepoltura nel proprio castello di appartenenza. Nella seduta di questa mattina, lunedì, della Commissione Affari Costituzionali, il governo ha presentato una serie di interventi volti a superare una situazione in cui, a fronte di circa 300 decessi l’anno in Repubblica, ci sono in tutto il territorio solo circa 250 tombe. Il titolare della delega al Territorio, Matteo Ciacci, ha ricordato che in alcuni castelli i lavori di ampliamento dei cimiteri sono già iniziati mentre altrove, come a Domagnano, inizieranno nel 2027. Ma l’espansione non può proseguire all’infinito, ha detto il segretario agli Interni, Andrea Belluzzi, e per questo sono previste alcune soluzioni: una revisione del regolamento di polizia mortuaria, campagne straordinarie di estumulazioni, la realizzazione di nuovi loculi ossari. Un piano di portata triennale e una necessità di intervenire con urgenza condivisa dalle forze di maggioranza e di opposizione.

Per quanto invece riguarda la cittadinanza, Belluzzi ha ripercorso il lavoro della commissione sulla riforma della normativa, nella quale restano criticità legate ai diversi interventi succedutisi negli anni. Ha proposto di procedere su due direttrici: interventi mirati per le questioni più urgenti, avviare il lavoro per un testo unico sulla materia con l’istituzione di una commissione tecnico-politica. L’approccio ha trovato l’approvazione della maggioranza: per Chiaruzzi del PDCS, Baciocchi del PSD, Morganti e Cesarini di Libera, occorre “procedere parallelamente su due binari” affrontando ora le criticità più importanti e poi costituendo un gruppo di lavoro per la riforma complessiva. Dalle opposizioni, invece, Andruccioli di DML ritiene che qualsiasi ulteriore intervento dopo quelli già effettuati debba essere valutato sin da subito nell’ambito di una normativa organica.

Ad aprire i lavori, invece, il Comma Comunicazioni, dedicato a una riflessione sulla sicurezza e sul disagio giovanile dopo il recente fatto di cronaca che ha visto coinvolto un 46enne e un gruppo di giovani in via Giacomini. Le criticità, ha concordato la Commissione, non si risolvono solo con un rafforzamento delle Forze dell’Ordine ma creando più spazi sicuri di aggregazione per i giovani e coinvolgendo anche le Giunte di Castello. E proprio sulle Giunte e sul percorso di modifica delle norme per valorizzarne il ruolo, Belluzzi ha detto che prosegue il confronto con i Capitani per arrivare a interventi condivisi nei prossimi mesi.

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