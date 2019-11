CAMPAGNA ELETTORALE Cinque liste elettorali dalla Reggenza in udienza privata

In tarda mattinata una delegazione politica, formata da rappresentanti delle liste Pdcs, Rete e Noi per la Repubblica, e con il sostegno di Domani Motus Liberi ed Èlego, è stata ricevuta in udienza privata dai Capitani Reggenti. “Siamo andati dalla Reggenza – spiega Alessandro Cardelli (Pdcs) anche a nome di DiM, Noi per la Repubblica ed Elego - per rivolgere un invito affinché i toni in campagna elettorale possano abbassarsi e che si possa tornare a concentrarsi sui temi e non su attacchi personali e violenti da parte sia di forze politiche, sia di organi di informazione”.

