POLITICA ESTERA Cinque nuovi Ambasciatori presentano le lettere credenziali A margine della cerimonia, colloqui bilaterali sui temi di interesse comune, con un focus sul processo di integrazione europea, alla luce della firma imminente del 19 ottobre

San Marino rafforza la sua rete diplomatica: cinque Ambasciatori straordinari e plenipotenziari si insediano ufficialmente presentando ai Capitani Reggenti, Gerardo Giovagnoli e William Casali, le lettere credenziali.

Per la Repubblica di Cuba, Jorge Luis Cepero Aguilar;

Peter Kmec a rappresentare Repubblica Slovacca;

Carla Jazzer consegna le credenziali quale Ambasciatore del Libano;

Per il Portogallo, Carlos José de Pinho e Melo Pereira Marques;

Ambasciatore della Repubblica di Slovenia è Melita Gabrič.

Li presenta il Segretario agli Esteri, Luca Beccari: ribadito il valore della neutralità attiva di San Marino e il fermo sostegno al ruolo delle Nazioni Unite, con un richiamo prioritario alla forza del dialogo, della cooperazione nella promozione della pace, nella prevenzione dei conflitti, e del rispetto del diritto internazionale di fronte all'attuale scenario geopolitico. Sfide comuni che pongono in primo piano il ruolo del multilateralismo.

“Ho cercato – dice Beccari - di puntualizzare il fatto che le sfide comuni che coinvolgono tutti gli Stati, e che sono poi oggetto dell'attività degli organismi multilaterali, fondamentalmente avvicinano sempre di più la dimensione bilaterale a quella multilaterale. Ecco che, come nel caso di San Marino, quando ci riferiamo, ad esempio, ai Paesi europei, il rapporto bilaterale non può prescindere dall'aspetto dell'accordo di associazione. Quando parliamo con un Paese che è impegnato come noi su tematiche internazionali non possiamo escluderlo”.

I colloqui a margine della cerimonia hanno permesso di fare il punto sulle relazioni bilaterali e sulle opportunità di sviluppo comune. Al centro dei confronti anche il percorso di integrazione europea di San Marino, in vista della firma imminente, il 19 ottobre a Bruxelles, dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea; intesa che consentirà di rafforzare l'integrazione nel mercato interno europeo, ampliare opportunità di scambio per cittadini, imprese e istituzioni, tutelando al contempo le specificità sammarinesi.

Nel video, l'intervista al Segretario per gli Affari Esteri, Luca Beccari

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