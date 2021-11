DIPLOMAZIE Cinque nuovi Ambasciatori presentano le lettere credenziali alla Reggenza

Accolti e introdotti dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari hanno presentato le Lettere Credenziali ai Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini cinque nuovi Ambasciatori accreditati presso la Repubblica.

Con l’Ambasciatore della Repubblica Slovacca, Karla Wursterovà è focus sull'Europa, guardando al processo di adesione slovacco all’Ue, come “valido esempio al quale verrà riservata da parte sammarinese la dovuta attenzione, traendone insegnamento per gli adempimenti futuri.

Amicizia secolare quella che lega il Titano al Belgio, favorita ora “dall'autorevole esperienza diplomatica” dell’Ambasciatore Pierre-Emmanuel De Bauw: proficuo rapporto di collaborazione, che si concretizza nei contesti internazionali, ma riguarda anche specifici temi di interesse comune: dalla crisi sanitaria alla difesa della democrazia e dei diritti umani.

Tema europeo attinente anche ai rapporti con il Regno dei Paesi Bassi, diretta testimonianza di nuovi orizzonti e prospettive per i cittadini, le imprese e, soprattutto, per le giovani generazioni. Dall’Ambasciatore Willem Alexander van Ee l'impegno a rafforzare le relazioni, aprendo nuove opportunità per approfondire reciprocamente la conoscenza tra i due Stati.

Mutuo sostegno in ambito multilaterale ribadito dall'Ambasciatore di Svizzera, Monika Schmutz Kirgöz. Confederazione elvetica che al pari del Titano, condivide con l’Ue la visione del mondo, soprattutto in questo momento storico, caratterizzato da incertezze, e che richiede più che mai la necessità di “supportare politiche partecipate al fine di preservare i rapporti e gli equilibri politico – sociali degli Stati”.

San Marino e Sudafrica, realtà lontane e diverse sotto il profilo geografico, politico e culturale, ma pronte ad avvicinarsi favorendo dialogo e collaborazione in ogni ambito. Impegno di cui l’Ambasciatore Nosipho Nausca Jean Ngcaba si farà garante, nel pieno rispetto delle reciproche peculiarità.

