Cittadinanza, Belluzzi: “Entro ottobre affronteremo il progetto di legge” In scadenza la sospensione quinquennale dell'obbligo di rinuncia. Intanto Comites e Elego chiedono di superare disparità e rigidità normative che penalizzano i cittadini stranieri

Riforma della Legge sulla Cittadinanza: maggioranza e Governo spingono sull'acceleratore per portare il provvedimento in Consiglio per la seconda lettura in autunno. Il tema è caldo, tocca diverse sensibilità, con posizioni trasversali all'interno della stessa maggioranza. Ma è volontà comune intervenire sulla materia e c'è l'impegno politico a chiudere la partita al più presto, tanto più che sta scadendo la sospensione quinquennale dell'obbligo di rinuncia, adottata a suo tempo come misura transitoria in attesa di una riforma complessiva.

Il tema, come dicevamo, è più che mai sensibile, lo dimostra la nascita di un Comitato Civico, che sulla doppia cittadinanza ha lanciato l'allarme, ritenendola una minaccia per la sovranità. Fa da contraltare chi invoca una legge più inclusiva e al passo con i tempi, in linea con il percorso di maggior integrazione europea. Di doppia Cittadinanza si è parlato anche nel recente incontro tra Comites ed Elego, che hanno ribadito l'esigenza di superare disparità e rigidità normative che penalizzano i cittadini stranieri, nel nome dei valori di equità ed apertura propri della comunità sammarinese.

"È il momento – ha rimarcato Giovanna Cecchetti – che la politica sappia guardare al futuro con responsabilità, superando visioni anacronistiche e garantendo ai cittadini di altri Paesi il diritto di mantenere la propria identità di origine". Dopo l'approvazione dell’istanza d’Arengo del 18 marzo 2024, il pdl – come noto - è approdato in prima lettura in Consiglio lo scorso 24 febbraio ed ora attende l’esame della Commissione Affari Costituzionali. Dopodiché tornerà in parlamento per il via libero definitivo. “Entro ottobre – assicura il Segretario agli Interni Andrea Belluzzi - affronteremo il progetto di legge”.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: