Cittadinanza, Comites in udienza privata dalla Reggenza Verso le politiche del 25 settembre, indicazioni per gli italiani residenti all'estero che intendano votare in Italia presso il proprio Comune

Punto caro al Comites - oggi una delegazione del direttivo ricevuta in udienza privata dalla Reggenza – e che l'organismo sta portando all'attenzione, in questi mesi, ad una serie quanto più ampia di attori e soggetti istituzionali per arrivare “all'eliminazione dalla normativa vigente – spiega il Presidente del Comites, Alessandro Amadei – della rinuncia alla cittadinanza d'origine quale condizione per essere naturalizzati sammarinesi. Il nostro obiettivo è mantenere alta l'attenzione su questo tema. Stiamo dialogando proprio perché se ne parli, con l'auspicio che dopo la pausa estiva la questione arrivi in Consiglio”. E in vista delle politiche italiane del 25 settembre è sempre il Comites a ricordare le modalità per gli italiani residenti all'estero iscritti all'Aire: voto per posta per l'elezione dei candidati della circoscrizione estero, ricevendo il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza.

In alternativa al voto per corrispondenza si potrà scegliere di votare in Italia presso il proprio Comune andando ad eleggere i candidati del collegio elettorale locale, comunicando per iscritto la propria opzione all'Ambasciata entro e non oltre il 31 luglio - modulo scaricabile sul sito del Ministero degli Esteri o da quello del proprio Ufficio consolare di riferimento – con consegna a mano o telematica all'email ambasciata.sanmarino@esteri.it.

