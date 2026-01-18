SAN MARINO Cittadinanza, Elego: "Tema da affrontare con serietà, gradualità e responsabilità" "La doppia cittadinanza non può essere né un tabù né una scorciatoia - scrive Elego - ma deve diventare uno strumento normativo governato, equilibrato e coerente"

Il dibattito sulla doppia cittadinanza entra nel vivo a San Marino dopo la prima lettura della riforma in Consiglio. Elego interviene con fermezza: sì al superamento dell’obbligo di rinuncia alla cittadinanza d'origine, ma solo a fronte di controlli stringenti. Per il partito, la naturalizzazione deve restare un "patto di responsabilità" basato su una residenza effettiva e su requisiti di onorabilità non negoziabili.

Elego punta a un equilibrio tra modernizzazione e tutela dell'identità sammarinese, ascoltando le preoccupazioni dei cittadini. L'obiettivo è trasformare la cittadinanza da semplice status giuridico a reale strumento di integrazione e coesione per il futuro della Repubblica.

