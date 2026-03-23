Cittadinanza, i nuovi requisiti e procedure: presentato il regolamento attuativo

Parlare la lingua italiana, almeno al livello B1, e superare un test su storia, istituzioni e valori della Repubblica. Sono i nuovi requisiti per diventare cittadini sammarinesi in base alla riforma delle naturalizzazioni, che ha abolito l’obbligo di rinuncia alla cittadinanza d’origine ma ha aggiunto queste condizioni con cui lo straniero dovrà dimostrare la propria appartenenza al tessuto sociale e culturale del Titano. Le procedure per l’istanza di cittadinanza, specificate in un apposito regolamento attuativo, sono state illustrate in conferenza stampa alla Segreteria Interni.

La conoscenza dell’italiano dovrà essere dimostrata tramite certificazioni oppure documentando di aver frequentato per cinque anni scuole in lingua italiana. Il test su storia e istituzioni sammarinesi sarà invece una prova scritta con domande a scelta multipla: sarà superata se almeno due risposte su tre saranno corrette. La sua validità è permanente. “Questo provvedimento disciplina come vengono verificate queste competenze e stabilisce anche quando si possono fare le prove in storia e istituzioni sanmarinesi: fissa già la prima data che sarà il 18 di aprile per fare questo test, il cui superamento è necessario per poi presentare domanda di naturalizzazione”, spiega il segretario agli Interni, Andrea Belluzzi.

Le prove saranno almeno due l’anno, nei mesi di aprile e novembre, e hanno un costo di 30 euro. È possibile ripeterle illimitatamente in caso di esito negativo. Tutte le istanze e le procedure, anche per l’iscrizione ai test, si effettuano online tramite il portale della Pubblica Amministrazione, sul quale sono anche disponibili delle dispense da studiare per prepararsi all’esame. “Ringrazio i capitani di Castello che hanno dato la disponibilità ad accompagnare quei cittadini che avessero difficoltà a utilizzare la piattaforma internet. Le giunte di Castello sono a disposizione per aiutare i neocittadini, o comunque coloro che richiederanno la cittadinanza per naturalizzazione”, afferma il titolare degli Interni. Il regolamento prevede anche delle eccezioni: i nuovi requisiti non si applicano a chi ha più di 80 anni o gravi motivi di salute certificati, e i minori sono sempre esentati dal test sulle istituzioni. La nuova normativa, infine, specifica anche la possibilità di reintegro per chi aveva perso la cittadinanza negli ultimi 24 mesi per mancata rinuncia a quella d'origine.

Nel video l'intervista ad Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per gli Affari Interni







