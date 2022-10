Cittadinanza per naturalizzazione: il Comites incontra Domani Motus Liberi

nel servizio Alessandro Amadei

Riparte il ciclo di confronto con tutte le forze politiche voluto dal Comites per tenere alta l'attenzione sulla legge sulla cittadinanza e sulla possibilità di mantenere quella d'origine a seguito di naturalizzazione: “auspichiamo che la questione della cittadinanza venga portata in Consiglio quanto prima – osserva il Presidente del Comites, Alessandro Amadei - alla luce del fatto che il progetto di legge in materia è stato presentato dalla Segreteria agli Interni già dal novembre 2021” Tema caro a Domani Motus Liberi, che, segnalando alcune distorsioni nell'attuale procedura, si impegna a sollecitare l'avvio dell'iter parlamentare per risolvere le criticità nella direzione di una maggiore equità.



Il Comites non manca poi di esprimere perplessità, riguardo ai contenuti dell'istanza d'Arengo depositata lo scorso 2 ottobre che chiede modifiche alla legge elettorale, prevedendo per tutti i candidati il possesso di una sola cittadinanza. “Se una istanza del genere venisse accolta – rileva Amadei – le lancette dell'orologio verrebbero riportate indietro perché verrebbe applicato un trattamento diverso a cittadini sammarinesi a seconda del numero di cittadinanze che hanno, nel senso opposto rispetto alla normativa sammarinese, che negli ultimi tempi si è evoluta”.

Nel video, l'intervista al Presidente del Comites, Alessandro Amadei