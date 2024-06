Cittadini in fila allo Stato Civile: picco intorno alle 11, “situazione poi normalizzata”

Segnalate in mattinata lunghe code all'Ufficio di Stato Civile con cittadini che si sono rivolti agli sportelli per ritirare i certificati elettorali o altri documenti utili al voto. File poi smaltite nel corso della mattinata – fa sapere l'Ufficio stesso – e dettaglia di aver rilasciato, sempre in mattinata, 15 autentiche di foto, diversi certificati elettorali, carte d'identità con cambio di indirizzo. Procedure che hanno richiesto tempi più lunghi. Situazione normalizzata e definita comunque "in linea con le precedenti tornate elettorali".

