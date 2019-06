Civico 10: dopo il richiamo alla riappacificazione, apre la stagione del confronto

Nel video l'intervista al capogruppo di Civico 10, Matteo Ciacci

Tre serate sui temi prioritari. Domani, focus sul sistema bancario (sala Montelupo di Domagnano, alle 21); 25 giugno, sul “pacchetto crescita”; 9 luglio, i “diritti civili”. “Ci saranno le forze politiche, le organizzazioni sindacali e datoriali – dice il coordinatore Luca Boschi annunciando, in parallelo, l'avvio di un ciclo di incontri tra il movimento e tutte le parti in gioco “per mettere in evidenza problemi e trovare soluzioni”.

L'obiettivo diventa anche il metodo: dopo il messaggio alla cittadinanza per chiedere riappacificazione, Civico 10 rilancia e apre “la stagione del confronto”. È tempo di registrare i messaggi positivi che arrivano dal Paese – dice Luca Santolini – nel chiedere “responsabilità, ma anche per dare prospettiva e tranquillizzare”. Prima forza a denunciare che “lo scontro strumentale e le posizioni preconcette fanno solo danni al Paese” richiama la necessità di costruire. Con uno sguardo alla seppur lontana nuova legislatura, verso future alleanze avverte: “Non ci interessano giochi e alchimie basate sui numeri o sulle poltrone”, l'approccio di Civico 10 non cambia: “problemi sul tavolo, idee per risolverli, nel confronto”.

Dal capogruppo Matteo Ciacci il riferimento ai due progetti di legge passati all'unanimità nell'ultimo consiglio straordinario, banco di prova per una “riappacificazione possibile” e con riferimento al “salva banche” dice: “Il momento più bello della legislatura, su un tema che sino ad ora ci aveva visto solo litigare”, ricordandone gli obiettivi: tutela dei risparmiatori e salvaguardia dei fondi pensione; strumenti intermedi di risoluzione delle crisi rispetto al commissariamento e liquidazione coatta; azioni di responsabilità.

Nel video, l'intervista al capogruppo di Civico 10, Matteo Ciacci