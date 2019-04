Civico 10 rinnova le cariche e punta a "politiche espansive"

Civico 10 rinnova le cariche e conferma Luca Boschi come coordinatore politico dopo il primo incarico ricevuto nel marzo del 2017. Sarà l'ultima volta perché lo statuto di Civico 10 prevede per questo ruolo una durata di 2 anni rinnovabile una sola volta. Aggiornata anche la composizione del Coordinamento costituito adesso, oltre che da Boschi, dal capogruppo Matteo Ciacci, da Luca Santolini, Marica Montemaggi, Jader Tosi, Andrea Rosa, Sara Stefanelli, Alessandro Urbinati e Giorgio Giovagnoli. L’Assemblea ha confermato le principali linee guida dell’attività politica con l’avvio del tavolo per le riforme istituzionali con maggioranza e opposizione e con l’accelerazione dell’iter per le riforme strutturali. Queste, sottolinea la nota, dovranno essere affiancate da "importanti provvedimenti di politica espansiva che dovranno essere previsti già nel prossimo assestamento di bilancio e che verranno presentati la settimana prossima".