Civico10: "Apprezziamo l'atteggiamento di tutte le forze politiche disponibili al dialogo"

Civico10 prosegue il giro di incontri con le forze politiche e sociali. Oggi è stata la volta delle opposizioni con Ps, Md, Res, Dc e Psd. Forze politiche con cui il movimento ha fatto il punto della situazione, rilevando la particolare fase di difficoltà che sta vivendo il Paese e comprendendo quanto sia necessario instaurare un percorso di riappacificazione collettiva. “Apprezziamo – fa sapere Civico - l’atteggiamento tenuto da tutte le forze politiche, soprattutto le compagini moderate e liberali, durante gli incontri in cui ci si è concentrati sull’esigenza di provvedimenti strutturali, sulla necessità di lavorare per il miglioramento della situazione del sistema giudiziario e per lo sviluppo economico”.