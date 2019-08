Civico10: avviate azioni di responsabilità su Grais, Savorelli e Siotto

Con un post su Facebook, Civico10 comunica che sono state avviate azioni di responsabilità per gli ex esponenti aziendali ed ex dirigenti di Banca Centrale: Grais, Savorelli e Siotto. Sotto accusa “le loro attività poste in essere” e “la illegittimità delle condotte durante il loro mandato”. Verranno quindi valutate le violazioni delle disposizioni di legge – si conclude il post - e le condotte non conformi a regole di lavoro.