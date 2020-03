Civico10: "Facciamo squadra"

Civico10 plaude all'apertura del tavolo d'emergenza economico e invita tutti a fare squadra, rilanciando la necessità di una cabina di regia permanente “per mettere a punto alcuni interventi necessari”. In particolare ritengono opportuno far slittare o rateizzare scadenze fiscali, contributive, utenze di energia, gas, acqua e rifiuti per imprese in effettiva difficoltà. In ambito finanziario, Civico considera una priorità il coinvolgimento degli istituti di credito al tavolo di confronto: “ Supportare il sistema, - sottolineano -, intervenire tempestivamente, insieme, per poi risalire”.