Civico10: in conferenza stampa una riflessione a tutto campo sull'attuale situazione politica. Apprezzamento per il cambio di passo sul metodo in CGG

Dagli esponenti di Civico10 un apprezzamento innanzitutto per il metodo, che ha caratterizzato alcune scelte strategiche nelle ultime sedute del Consiglio Grande e Generale. A partire dalla mediazione raggiunta sulla Legge Elettorale. Sottolineata l'importanza di alcuni aspetti, quali l'innalzamento della soglia di sbarramento – che “incentiva l'aggregazione” -, e la “pre-dichiarazione” delle possibili alleanze. Qualche rammarico, invece, per il mancato raggiungimento di un accordo sulle preferenze di genere. Altro “importante momento di dibattito”, è stato detto, è quello che ha portato all'approvazione della legge sulla cittadinanza. “Fino a ieri – ha dichiarato Jader Tosi – l'atteggiamento di tutti era quello del muro contro muro; ma non si poteva più andare avanti così”. “Non ci siamo fatti dettare l'agenda dalle Opposizioni – ha precisato Luca Boschi -; sulla normativa sulla risoluzione delle crisi bancarie, e sulla legge elettorale abbiamo raggiunto il massimo risultato che ci eravamo prefissati”. “L'atteggiamento delle Opposizioni è cambiato – ha aggiunto Matteo Ciacci -; a inizio legislatura, infatti, lavoravano unicamente per far cadere il Governo”. Dall'esponente del Movimento anche l'auspicio che la Commissione d'Inchiesta sul “caso CIS” accerti ogni responsabilità. Espressa inoltre soddisfazione - da Sara Stefanelli e Marica Montemaggi - per la creazione, insieme ad SSD e RES, della nuova piattaforma politica LIBERA.

Nel video l'intervista a Marica Montemaggi (Civico10)