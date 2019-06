Civico10 incontra le forze politiche: "Necessario instaurare un percorso di fiducia nella collettività"

Al via il ciclo di incontri promossi da Civico10 con le forze politiche e sociali. Prima tornata con gli alleati Ssd e Repubblica Futura e, per l'opposizione, il movimento Rete. Al centro l'attuale situazione politica ed economica: alla luce della recente approvazione all'unanimità della legge sulla risoluzione delle crisi bancarie, ribadita la crescente necessità di instaurare un percorso di fiducia nella collettività e di riappacificazione nel Paese. "Solo con tale clima, soprattutto in ambito politico, - continua il movimento - sarà possibile arrivare alle soluzioni, anche strutturali, che non possono più attendere. Oggi più che mai, - conclude Civico10 – siamo convinti che la maggioranza dei sammarinesi sia composta da persone che, superato il fisiologico momento di rottura e di rabbia conseguente alla crisi economica, politica e sociale, ricomincino a cercare nella politica una risposta di speranza e prospettiva”.