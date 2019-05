Civico10 risponde a Merlini (Csdl) e invita "tutti a scendere dal piedistallo"

Civico10 risponde ad Enzo Merlini della Csdl dopo le critiche al "regime dei minimi" e al sostegno agli over 50 disoccupati. Civico scrive di aver apprezzato i toni pacati di Merlini, diversi dal clima di "offese da guerra civile", ma respinge le accuse di essere una forza politica chiusa allo scambio con l'esterno.

Il movimento di maggioranza 'bacchetta' allora il sindacato per il suo comportamento nei tavoli di confronto, parlando di derisioni, offese e della volontà di non "entrare nel merito delle proposte con un benaltrismo utile a non fare nulla". Civico riconosce che il rapporto con i rappresentanti dei lavoratori poteva dare risultati migliori e ammette che sarebbe onesto suddividere le colpe almeno in parti simili tra sindacato, Governo e maggioranza. Sul finire l'esortazione a scendere "tutti dal piedistallo" e a tornare al dialogo.