Civico10: "Tra il dire ed il fare ci sta di mezzo il Governo"

Civico 10 in una nota stampa riadatta l'antico adagio all'attuale situazione politica di San Marino, ed in particolare all'atteggiamento di Rete che- secondo Civico 10- durante la discussione delle istanze ha lanciato messaggi ondivaghi su temi come diritti civili, pari opportunità e liberalizzazione della cannabis, un tempo loro 'cavalli di battaglia'. "occorre sempre- scrive Civico 10- interrogarsi sulle trappole dell'incoerenza".

