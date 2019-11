CL: "La politica, dimensione essenziale della convivenza civile"

“La politica, dimensione essenziale della convivenza civile” il richiamo al valore della persona del Vescovo Turazzi ribadito in occasione delle prossime elezioni diventa, per Comunione e Liberazione, spunto di riflessione sull'altra faccia della luna della politica: confronto, scontro, passione. In una nota CL ricorda l'attualità dell'intervento di Papa Francesco, che il 1 ottobre del 2017 a Cesena aveva invitato a rilanciare i diritti della buona politica, la sua indipendenza, la sua idoneità specifica a servire il bene pubblico.