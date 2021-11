Clima ed Europa: l'ambasciatore della finlandia in visita a San Marino

Visita ufficiale oggi a San Marino dell'ambasciatore della Finlandia. Un'occasione per confrontarsi sull'agenda internazionale. In particolare su clima e Europa. “Per prima cosa lasciatemi dire che sono davvero contenta di essere a San Marino” l'Ambasciatore della Finlandia Pia Rantala Enberg non nasconde l'entusiasmo, una volta arrivata a Palazzo Begni. E con il suo ottimo italiano parla di due Stati lontani geograficamente ma accomunati da dimensione e senso di identità “siamo due piccoli paesi- dice- la cui importanza però non coincide con i confini”. E con il Segretario agli Esteri si confronta su pandemia, sfida ambientale (sulla quale la Finlandia ha molto da insegnare) Europa, rapporti da rafforzare. Subito dopo l'Ambasciatore ha incontrato il Segretario all'Istruzione e Cultura Andrea Belluzzi, con il quale si è parlato tra le altre cose di cooperazione universitaria tra i due Stati. Infine a Palazzo l'Udienza privata davanti ai Capitani Reggenti.

Nel video l'intervista a Pia Rantala Enberg, Ambasciatore della Finlandia Luca Beccari, Segretario di Stato agli Esteri