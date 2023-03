Codice E-sport, Lonfernini: “Opportunità di business, in piena sicurezza” Testo unico sugli sport elettronici: un primato per San Marino, dall'ampia risonanza

Eco mediatica diffusa per il “Codice dell'E-sport”: il Titano fa da apripista, è il primo paese a regolamentare il settore. “Lo sprint di San Marino”; “Rivoluzione a San Marino”: titolano le testate specializzate, ma anche quelle a larga diffusione, come La Repubblica, per cui il Titano “Brucia il resto d'Europa”. In evidenza è il fattore tempo, per quella che viene riconosciuta come una forte opportunità anche di business, aprendo a un mercato destinato a crescere ancora, rispetto a quei due miliardi e 800 milioni che già muove. Il testo è corposo – 86 articoli – e regola una ampia fattispecie di aspetti, dai tornei alla tutela dei giocatori, fino alla creazione di una vera e propria giustizia sportiva.

“Un settore in grande espansione – analizza il Segretario allo Sport, Teodoro Lonfernini - che riguarda tante fasce generazionali; che ha in sé tanti aspetti, non solo legati al gioco sotto il profilo digitale e tecnologico, ma che aspetti relativi alle professioni e-sportive, alle attività che si possono generare a latere, di carattere promozionale del sistema, di rapporti relazionali con le industrie di settore. Abbiamo interpretato in maniera corretta e puntualissima ciò che quella parte di economia sta muovendo”.

Verso la seconda lettura, dopo il passaggio in Commissione, dove non sono mancate perplessità riguardo la tutela degli utenti. In particolare, Grazia Zafferani: critica verso un provvedimento definito anti-educativo, lanciando l'allarme rispetto agli effetti culturali e sociali, soprattutto sui giovani. Proprio Lonfernini rassicura rispetto a fenomeni distorsivi: “Nessun allarme – dice Lonfernini - il testo unico ha disciplinato in maniera molto precisa, molto attenta e puntuale tutta la parte relativa al gioco, alle condizioni di gioco, ai fenomeni sociali legati al gioco, anche per i giovanissimi. Ponendo criteri estremamente precisi su che cosa deve essere la conduzione di quel gioco, con tutte le attenzioni del caso, i monitoraggi, le attività di controllo del fenomeno sociale legato al gioco”.

