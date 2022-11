UFFICIO DI PRESIDENZA Codice etico: presto on line partecipazioni societarie e posizioni debitorie dei consiglieri Da lunedì torna il Consiglio. In Aula Bilancio e Lavoro

Cinque giorni di Consiglio: da Lunedì 28 novembre a venerdì 2 dicembre. Piatto forte saranno prima lettura della legge di Bilancio, con relativa relazione della commissione di controllo della finanza pubblica, e la conclusione dell'iter legislativo della Riforma sull’occupazione, testo unico che racchiude le tante normative in materia e introduce nuove fattispecie, come il lavoro dei pensionati e dei soci/amministratori delle società. In seconda lettura altre due leggi: “Nuova disciplina dell’Istituto Giuridico Sammarinese” e “Modifiche all’istituto dell’Art Bonus”. All'esame dell'Aula anche tre istanze d'Arengo, due delle quali – a due giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne - per ridurre il numero delle prescrizioni, garantire che tutti gli atti di violenza di genere contemplati dalla Convenzione di Istanbul siano perseguiti rapidamente e affinché sia attuato un piano d’azione nazionale globale. In Ufficio di Presidenza Libera sollecita sul Codice Etico. Sul sito del Consiglio sarà on line a fine anno un'apposita sezione con dichiarazioni dei redditi, eventuali partecipazioni societarie e posizioni debitorie di tutti i consiglieri. La scadenza per la consegna della documentazione era stata fissata al 15 novembre ma mancano ancora all'appello due membri del parlamento. Non sono comunque previste sanzioni. E nell'ottica della trasparenza dei tre poteri dello Stato, si è sviluppata una riflessione sull'opportunità che aderiscano non solo politici ma anche magistrati. Per Gian Nicola Berti di NPR occorre fare ancora di più: “Rendere pubblici tutti i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione o lo Stato in generale”.

