Coe: missione pre-elettorale in Ucraina. Tra gli osservatori, il Consigliere sammarinese Marco Nicolini

Sentiamo il consigliere Nicolini

Il 21 luglio prossimo in Ucraina si vota per le elezioni parlamentari. In questi giorni sono a Kiev in qualità di osservatori alcuni rappresentanti dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, tra cui il Consigliere sammarinese Marco Nicolini a cui abbiamo chiesto un resoconto sulla missione. "E' stata una missione elettorale molto particolare qui a Kiev e non poteva essere altrimenti perché la situazione è figlia del voto di lunedì scorso con il quale l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha riammesso la Russia suscitando una forte protesta dell'Ucraina. Il Paese lamenta un diritto violato, che l'annessione della Crimea. Per questo sono saltati moltissimi incontri, su tutti quello con il neo Presidente Volodymyr Zelenskyi"

