Coe, Tiny Kox incontra Nicolini: "conferenza tra le piccole realtà statuali europee"

A Strasburgo è terminato nel tardo pomeriggio il colloquio ufficiale tra il Capo Delegazione di San Marino presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, Marco Nicolini con il Presidente del Consiglio d'Europa, Tiny Kox legato al Titano da solidi rapporti di amicizia. Kox si è detto colpito dall'ottimo monitoraggio per San Marino e molto interessato "allo sviluppo di una collaborazione tra i piccoli Stati per difendersi dai pericoli che si annidano nei grandi potentati". Kox ha pertanto incaricato Nicolini di adoperarsi per organizzare una conferenza che coinvolga le piccole realtà statuali europee, auspicabilmente da tenersi entro un anno, prima della fine del suo mandato".