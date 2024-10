CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Cogenerazione industriale, Santi (Rete): "È un decreto inaccettabile e vergognoso" "Sventato il rischio 'speculazione' ma non quello su emissioni ed inquinamento acustico".

Cogenerazione industriale, Santi (Rete): "È un decreto inaccettabile e vergognoso".

Ripresa la seduta del Consiglio Grande Generale, impegnato nella ratifica del decreto sulla cogenerazione in ambito industriale. Tra i primi a prendere la parola il capogruppo di Rete Emanuele Santi con una dichiarazione perentoria: “È un decreto inaccettabile e vergognoso – ha affermato – e il nostro giudizio è estremamente negativo. È sventato il rischio speculazione, ma non ci sono risposte su emissioni ed inquinamento acustico. Darete la possibilità di accendere a San Marino un cogeneratore vetusto. È un decreto fatto per la Cartiera Ciacci e vo lo voterete voi, non noi” ha detto rivolgendosi a maggioranza e Governo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: