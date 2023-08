Collaborazione culturale, verso un accordo con la Regione Campania

A Napoli, il Segretario all'Istruzione e Cultura, Andrea Belluzzi incontra il Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Condivisa una bozza di accordo che verrà firmata entro settembre. Prevede un rapporto di collaborazione privilegiata tra musei della Regione Campania e Istituti Culturali di San Marino, con progetto legati a mostre, scambi culturali, come anche una reciprocità di accessi privilegiati per gli studenti sammarinesi in Campania e viceversa.

