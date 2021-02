TURISMO Collaborazione in ambito turistico: da Pedini Amati gli auguri al neo ministro Garavaglia La Segreteria di Stato al Turismo ringrazia anche Franceschini e Bonaccorsi per la collaborazione offerta

La Segreteria di Stato al Turismo, con una nota, ringrazia Dario Franceschini e Lorenza Bonaccorsi per la collaborazione offerta alla Segreteria da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, definendola "proficua e sincera". La dichiarazione congiunta Italia-San Marino in ambito turistico e la partecipazione diretta del Mibact al Tavolo Turistico Territoriale - scrivono - sono all’apice di un confronto continuo e paritetico, rispettoso e certamente costruttivo.

Al neo Ministro Massimo Garavaglia un sentito “in bocca al lupo” accompagnato dell’auspicio che presto si possa organizzare un incontro per discutere future collaborazioni e strategie. Oggi il Turismo rientra tra i settori più profondamente colpiti dalla crisi pandemica - conclude la Segreteria - e lavorare con convinzione alla ripartenza è più che mai necessario.

