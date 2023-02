SEGRETERIA DI STATO GIUSTIZIA Collaborazione, riforme e accordi: a Roma bilaterale sulla giustizia Primo incontro conoscitivo dopo l’insediamento del nuovo governo italiano per il Segretario di Stato Massimo Andrea Ugolini e il Ministro della giustizia Carlo Nordio

Il Segretario di Stato Massimo Andrea Ugolini ha incontrato questa mattina a Roma il Ministro Carlo Nordio. Primo bilaterale conoscitivo dall’insediamento del Guardasigilli.

Confermati i proficui rapporti fra San Marino e Italia in materia di giustizia e collaborazione giudiziaria anche a seguito dei recenti accordi sottoscritti per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca e in materia di misure alternative delle pene non detentive.

Lo stato della giustizia, le possibili collaborazioni, le recenti riforme, l’impegno attualmente in atto per la riforma dell’ordinamento penitenziario e la ratifica dei recenti accordi sottoscritti, tra i temi al centro del colloquio, concluso con l’invito al Ministro Nordio a venire in visita a San Marino.

