Collaborazione tra Stati, diritti umani e ruolo del Consiglio d'Europa al centro dell'udienza con l'Oratore ufficiale Alain Berset

Nel video le immagini dell'udienza a Palazzo Pubblico e il conferimento dell'onorificenza

Difesa del multilateralismo, diritti umani, cooperazione internazionale. Temi al centro dell'udienza dei Capitani Reggenti uscenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, con l'Oratore ufficiale del 1° Aprile, Alain Berset, segretario generale del Consiglio d'Europa.

Durante l'udienza, che si è tenuta nella serata di martedì 31 marzo, i capi di Stato si sono soffermati sul ruolo internazionale del Consiglio d'Europa e sul legame tra San Marino e l'organizzazione. La Repubblica ne fa parte da 38 anni. L'adesione al Coe e la ratifica della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha ricordato la Reggenza, hanno rappresentato, tra le altre cose, un passo fondamentale per l'integrazione del Titano nel sistema europeo di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. I capi di Stato uscenti hanno poi ricordato il ruolo della Corte di Strasburgo.

In una fase così difficile per il mondo intero la Reggenza rinnova l'appello a difendere il sistema multilaterale, esprimendo apprezzamento per il "Nuovo patto democratico per l'Europa". Berset è stato insignito dell'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata.







