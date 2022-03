Colpo di spugna sul Mazzini, arrivano le prime reazioni politiche

Arrivano le reazioni alla sentenza del processo Conto Mazzini, che ha prosciolto come noto ormai tutti i politici sammarinesi coinvolti pur confermando, seppur ridimensionate, le confische per quasi 9 milioni. Nella raffica di assoluzioni confermate ma ridimensionate le sole condanne a Bruscoli e Tortorella. “Non ha vinto la giustizia ma ha vinto la debolezza del sistema che ha vissuto per anni interi nella illegalità e nella confusione tra ruoli politici e professionali personali” così il Segretario Teodoro Lonfernini, che si dichiara felice da un punto di vista umano per tutti gli imputati al processo ma rattristato per la credibilità della giustizia del nostro Paese.

“Nessuno ha capito chi ha sbagliato - spiega - se non ha sbagliato nessuno di coloro che per nove anni hanno dovuto subire una azione del genere, allora ha sbagliato chi ha permesso tutto questo usando dal punto di vista giudiziario strumenti risultati eccessivi ed inefficaci contro la presunta illegalità e tutto questo dovrà essere chiarito ai massimi sistemi” così l'esponente della Democrazia Cristiana, partito che si costituì parre civile al processo ma che in primo grado si vide rigettare la richiesta di risarcimento

Sulla sentenza interviene con un comunicato anche Libera che tra le altre cose ricorda che questa maggioranza è quella che ha scelto il Dirigente del Tribunale ed anche i Garanti, coloro che con una sentenza hanno “permesso” a Giudice di appello di assolvere i mazziniani nonostante i reati, seppur prescritti, rimangano confermati. Chissà se la sentenza del Tribunale- si chiede ancora il partito di opposizione- verrà rispettata, oppure fra una terza istanza e l’altra magari si troverà anche il modo di ridare i soldi a coloro che la nostra San Marino l' hanno messa in ginocchio e in brache di tela”.