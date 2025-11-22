Come è cambiata (in negativo) l’affluenza nei Castelli in 20 anni e cosa aspettarsi in queste elezioni

Domani si vota a San Marino e per molti candidati (e per gli addetti ai lavori) lo spauracchio è il quorum. Una parola latina che, dizionario alla mano, indica il numero di partecipanti o elettori necessario affinché una votazione sia valida. La legge elettorale per le Giunte di Castello prevede un quorum del 35% degli aventi diritto soltanto nel caso sia candidata un'unica lista. In queste elezioni sono quindi coinvolti 7 Castelli su 9: Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Faetano, Montegiardino e Fiorentino. Un numero record.

Se in qualcuno di questi Castelli dovessero andare a votare meno del 35% degli aventi diritto, l'elezione non sarà valida e il Castello (o i Castelli) dovrà tornare alle urne, con conseguente aggravio di costi per lo Stato. Uno scenario già successo nel 2003 a Borgo Maggiore e nel 2009 a San Marino Città. Con una differenza sostanziale: allora il quorum era del 50% + 1 degli aventi diritto. A Borgo l’affluenza si fermò al 49,66% per poi risalire sopra al 61% nel successivo voto dell'aprile 2004. In Città 5 anni più tardi, nella prima tornata del 7 giugno votò il 48,27% degli aventi diritto, mentre in quelle successive del 30 novembre l'affluenza risalì al 52,97%.

I dati mostrano che, negli ultimi 20 anni, l'affluenza al voto in occasione delle elezioni amministrative sammarinesi è diminuita in maniera costante, con valori spesso superiori al 60–70% che sono crollati tra il 35% e il 45%. Nelle elezioni del 30 novembre 2003 in molti Castelli si superò il 60% di partecipazione, con il record a Montegiardino dove andò a votare l'80,35% degli elettori. Sopra il 60% arrivarono Domagnano, Faetano e Fiorentino. Fanalino di coda risultò essere Borgo Maggiore.

Cinque anni più tardi due Castelli (Montegiardino e Chiesanuova) superarono il 70%, Fiorentino, Domagnano e Acquaviva superarono il 60%, mentre Serravalle e Città scesero sotto il 50%.



