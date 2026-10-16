COMMISSIONE RIFORME Come recepire l'acquis comunitario: auditi i Segretari Beccari e Belluzzi Illustrato un pdl aperto a modifiche. 42 il numero massimo di nuove risorse umane necessarie per la Pa: per il Co-Presidente Nicola Renzi serve un organigramma in tempi rapidi

Come incorporare nell'ordinamento sammarinese la vastissima normativa europea? E' uno dei temi chiave, dopo la firma dell'Accordo Ue dei prossimi giorni, su cui si interroga la politica e in mattinata, sul 'dossier recepimento', hanno riferito in Commissione Consiliare Speciale per le Riforme Istituzionali i Segretari di Stato Luca Beccari e Andrea Belluzzi. “Un tema cruciale – commenta il Co-Presidente della Commissione, Nicola Renzi – che avrà importanti ripercussioni sul lavoro del Consiglio, sul ruolo del consigliere, sulle necessità che l'amministrazione può avere, Ovviamente la preoccupazione di tutti i commissari è stata, da un lato, sull'economicità, e dall'altro sulla funzionalità. Oggi la commissione non è stata risolutiva.

C'è stata un'elencazione degli studi che vengono fatti. Io credo che in tempi molto rapidi bisognerà scegliere le modalità migliori per recepire l'acquis communautaire”. Nel suo intervento il Segretario di Stato Beccari ha confermato l'intenzione di predisporre un pdl ad hoc, per il recepimento: “Il pdl è in discussione – chiarisce Renzi – e tutta la commissione ha apprezzato il fatto che questo documento non è da prendere a scatola chiusa ma è da approfondire. E quindi, è uno spunto certamente. Ma prima di decidere se quello è lo strumento migliore, credo che bisognerà trovare il giusto mix fra un recepimento dinamico e automatico dell'acquis communautaire e un recepimento più settoriale, d'impulso del Consiglio Grande e Generale, su ogni singolo dossier”.

Per il Segretario agli Interni e Funzione Pubblica Andrea Belluzzi uno dei concetti chiave è l’adeguamento alla normativa europea, una sfida impegnativa soprattutto nei primi anni di attuazione dell’Accordo. Belluzzi ha precisato di aver avviato un confronto con la Dirigenza della Funzione Pubblica su organizzazione, carichi di lavoro e risorse umane necessarie: 42 il fabbisogno massimo ipotizzato, pari ad un incremento di spesa di circa i milione mezzo di euro l'anno.

Tra i primi provvedimenti da mettere in campo – ha affermato Belluzzi - figurano la normativa sugli appalti e l'ufficio statistica.. Entro il 2027 almeno 30-40 i progetti di legge organici da predisporre in funzione dell'accordo: “Quello che mi aspetto, in tempi rapidi – conclude Nicola Renzi – è un organigramma complessivo che ci faccia capire effettivamente come l'amministrazione lavorerà, a supporto del Consiglio Grande e Generale”.

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