Come rendere l'attività del Consiglio più snella ed efficace? La politica s'interroga

Al centro dell'Ufficio di Presidenza il Regolamento Consiliare e tutti quei problemi che ostacolano lo svolgimento e di conseguenza l'efficacia dei lavori parlamentari. Si ragiona anche sulla possibilità di spostare le sessioni al Kursaal, così come avvenuto durante la pandemia, in vista delle opere di manutenzione e restauro in programma a Palazzo.

Una riflessione, quella di individuare un'altra sede per il Consiglio, che naturalmente richiederà approfondimenti e attente valutazioni. Del resto le criticità legate a spazi non più adeguati sono riconosciute da tutti e c'è chi parla di “ingorgo istituzionale”. Palazzo Pubblico è infatti il centro della vita politica e istituzionale del paese ed ospita ogni sua attività, dalle sedute parlamentari alle commissioni, dalle cerimonie alle udienze. Un unicum. A questo problema si aggiungono orari difficili da sostenere per chi oltre all'attività di consigliere svolge anche un normale lavoro. A risentirne non solo la speditezza delle sedute ma anche l'efficienza dell'azione politica.

Si è quindi parlato delle convocazioni del Consiglio e della durata degli interventi, con l'obiettivo di accorciare i tempi, per rendere i lavori del parlamento più snelli e scorrevoli pur nel rispetto dei diritti democratici di tutti. Prossimo step l'elaborazione di proposte da parte della maggioranza.