Comincia la sessione di Bilancio: otto giorni di lavori fino al 22

Nelle pomeriggio, con convocazione alle 15, comincia la sessione consigliare di fine anno che – con la sola interruzione del week end – proseguirà tutti i giorni, fino a venerdì 22 dicembre. Al centro dei lavori la legge di bilancio 2023 mentre in prima lettura approderà il pdl sul Des, il Distretto Economico a Fiscalità Speciale. Tra gli adempimenti dell'Aula anche la ratifica degli accordi tra il Governo e i sindacati, per il riconoscimento, a tutti i dipendenti pubblici, di un aumento retributivo dell'1,5%, in attesa del rinnovo contrattuale. Il Consiglio sarà inoltre chiamato ad esprimere il gradimento per il Direttore di Banca Centrale e a nominare il sostituto del dimissionario Giacomo Volpinari dal Consiglio Direttivo di Bcsm.