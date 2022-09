Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura in visita sul Titano

Dal 19 al 23 settembre a San Marino la visita periodica del Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti. L'incontro rientra nel quadro delle visite periodiche per verificare le condizioni di trattamento delle persone private della libertà. Dopo un primo confronto nella mattinata di lunedì a Palazzo Begni, i tecnici della delegazione CPT visiteranno i luoghi deputati alla privazione della libertà personale per disposizione dell’Autorità. La Repubblica di San Marino avrà modo di confrontarsi sul progetto di ristrutturazione del Carcere dei Cappuccini e sulla bozza di modifiche all’Ordinamento penitenziario. La visita sarà un'ottima occasione per un confronto sui temi delle misure alternative alla detenzione, sul concetto di giustizia riparativa, sulle più moderne e aggiornate inclinazioni europee in materia di misure contenitive e coercitive sulla persona, non solo nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, ma anche in ambito sanitario e ospedaliero.