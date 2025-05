Comitato Esecutivo ISS: rumors di una delibera già pronta per la nomina a DG di Claudio Vagnini

Manca ancora l'ufficialità; e questa è una premessa doverosa. Ma la nomina di Claudio Vagnini alla Direzione Generale dell'ISS sarebbe approdata la scorsa settimana sul tavolo del Congresso di Stato. Il nome circolava da tempo, come possibile successore di Bevere. Stando a indiscrezioni mercoledì l'Esecutivo avrebbe effettivamente definito la delibera; tuttavia non ancora firmata, pare, in attesa dell'ok del diretto interessato alla bozza del proprio contratto. Qualora il dossier si perfezioni Vagnini dovrebbe assumere il ruolo a partire dal 2 giugno, con un incarico di 5 anni.

Sarebbe inoltre previsto un periodo di prova di 6 mesi; e un successivo check al termine del terzo anno di dirigenza. Perché in quel caso sarebbe facoltà del Governo recedere anticipatamente dal contratto in caso di mancato raggiungimento – in ciascun anno di servizio – di obiettivi superiori al 70%. E qui vi sarebbe un altro aspetto interessante da approfondire. Perché in base all'ipotizzato riordino delle competenze in seno al Comitato Esecutivo dell'Istituto Sicurezza Sociale – possibile oggetto di un decreto delegato ad hoc –, vi sarebbero novità in materia di determinazione degli obiettivi di risultato, e successiva valutazione.

L'idea pare sia quella di un focus non più cumulativo – sull'azione dell'intera governance ISS -, ma tendenzialmente disgiunto, scorporato; tra DG e Direttori Sanitario e Amministrativo. Nominativi che dovrà indicare proprio il neo-Direttore Generale. In pole – secondo i rumors – vi sarebbero rispettivamente Stefano Bertolini e Manuel Canti: quest'ultimo attuale dirigente della Funzione Pubblica. In vista, insomma, un possibile risiko di nomine apicali nella PA.

Una serie di speculazioni, in questi giorni, riguardo il ruolo che sarà eventualmente lasciato vacante da Canti. Si era fatto il nome di Paolo Rondelli. Questa mattina il quotidiano l'Informazione ha parlato di Milena Gasperoni, che senza dubbio avrebbe tutti i titoli e requisiti richiesti. Attualmente, come è noto, è consigliere tra le fila del PSD; ruolo che dovrebbe probabilmente lasciare, se si materializzasse questa ipotesi. Nel caso in Consiglio Grande e Generale subentrerebbe Donatella Merlini: prima fra i non eletti nel Partito.